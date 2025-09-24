Verbandsliga Sachsen-Anhalt Fortuna Magdeburg im Aufstiegsrennen: Heimspiel gegen VfB Sangerhausen im Livestream
Fortuna Magdeburg jagt in der Verbandsliga Spitzenreiter SSC Weißenfels. Da ist ein Sieg im Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen Pflicht. Wir übertragen die Partie am 28. Februar exklusiv live.
Magdeburg/DUR – In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt kämpft Fortuna Magdeburg um den Aufstieg. Am Samstag, 28. Februar ist der VfB Sangerhausen zu Gast in der Landeshauptstadt. Wir zeigen die Partie exklusiv im Livestream.