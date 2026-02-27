Jetzt live:
Polizei ermittelt gegen Vietnamesen Bordell versteckt in Wohnviertel: Neue Details nach Razzia in Sachsen-Anhalts Rotlichtmilieu
Nach einer Großrazzia im Rotlichtmilieu mit Schwerpunkt in Halle laufen die Ermittlungen der Polizei gegen einen mutmaßlichen Schleuserring auf Hochtouren. Wie ein mutmaßliches Banden-Trio mit Verbindungen nach Vietnam junge Frauen zur Prostitution drängte und wie sie ihr Netzwerk verschleierten.
Aktualisiert: 28.02.2026, 13:43
Halle/MZ - Nach einer Großrazzia gegen ein mutmaßliches Zwangsprostitutions-Netzwerk mit Zentrum in Sachsen-Anhalt kommen weitere Details ans Licht.