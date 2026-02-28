Immer mehr Einbürgerungen im Saalekreis: Deutsch sein ist gefragt

2025 verlieh der Saalekreis so häufig die Staatsbürgerschaft wie noch nie. Doch die Zahl der Einbürgerungen könnte deutlich höher sein. Denn die Ausländerbehörde ist das Nadelöhr.

Merseburg/MZ. - Nicole kann es kaum erwarten. Sie hüpft auf der Bühne des Merseburger Ständehauses vor Vorfreude. Dann gibt ihr ein großer Mann eine Urkunde und ein etwas kleinerer, dafür bärtigerer eine Blume. Das Mädchen strahlt. Es ist für sie vielleicht eher die Aufregung des Moments als die Bedeutung des formalen Aktes, den sie gerade erlebt. Denn ob sie als Vierjährige schon ein Bewusstsein für das Konzept Staatsbürgerschaft hat? Für Nicole war Merseburg schon immer zu Hause. Hier ist sie geboren, hier geht sie in die Kita. Nur für die deutschen Behörden ist sie eben erst jetzt Deutsche.