weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Polizeieinsatz in Aschersleben: Polizei kämpft gegen viele Fake News

Eil
Israel und USA greifen erneut Iran an
Israel und USA greifen erneut Iran an

Aufregung in Aschersleben Einsatz im Ascherslebener Stadtpark: Fakenews auf Social Media und professionelle Polizeiarbeit

Schwerbewaffnete Spezialkräfte und ein Hubschrauber sorgen am Freitag in Aschersleben für Aufregung. Im Netz wird wild spekuliert, so dass die Polizei nach dem Einsatz einige Dinge richtigstellen muss.

Von Frank Gehrmann und Regine Lotzmann Aktualisiert: 28.02.2026, 11:34
Die Kräfte des SEK auf dem Weg in den Ascherslebener Stadtpark. Ein einsatz in der Stadt sorgte am Freitag für viele Spekualtionen. 
Die Kräfte des SEK auf dem Weg in den Ascherslebener Stadtpark. Ein einsatz in der Stadt sorgte am Freitag für viele Spekualtionen.  (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Ein Hubschrauber, der unablässig über der Eine-Stadt kreist, zahlreiche schwerbewaffnete Spezialkräfte: Ein gut zwei Stunden andauernder Großeinsatz der Polizei an und im Ascherslebener Stadtpark hat am Freitagnachmittag für großes Aufsehen in der Stadt gesorgt.