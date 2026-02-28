Dessau/MZ. - Das ehemalige Kaufhaus Zeeck in der Dessauer Kavalierstraße erwacht gerade zu neuem Leben: Anlässlich des Jubiläums „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“ findet vom 28. März bis 27. September in dem Haus das Ausstellungsprojekt „Algen | Schutt | CO2“ statt. Dabei geht es um ein Gebäude im Wandel, um Reparieren statt Erneuern, um Materialforschung, aber auch um die Geschichte des Ortes.

Auf dem Weg in die Ausstellung soll eine Chronologie aus Bildern und Kurztexten die Entwicklung dieses besonderen Ortes nachzeichnen. Hierfür sucht die Stiftung Bauhaus Dessau nach Erinnerungsstücken aus dem ehemaligen Kaufhaus Zeeck – Broschüren, Plakate, Geschirr, Kleidung und Ähnliches.

„Helfen Sie uns, die Entwicklung des Gebäudes nachzuzeichnen, und werden Sie Teil der Ausstellung“, heißt es in einem Aufruf, der am Mittwoch gestartet wurde. „Wenn Sie Objekte als Leihgabe zur Verfügung stellen möchten, freuen wir uns über Ihre Nachricht an die Stiftung Bauhaus Dessau.“