Erfolgreicher Handwerks-Nachwuchs Kfz-Verbandschef Thomas Peckruhn: „Ihr Handwerk ist eine Wirtschaftsmacht!“

Alle 41 Auszubildenden, die im Ausbildungsjahr 2025/2026 in Mansfeld‑Südharz zur Gesellenprüfung angetreten sind, haben erfolgreich abgeschlossen – zwei von ihnen mit Spitzenleistungen. Sie vertreten die Region nun bei den Deutschen Meisterschaften im Handwerk, den German Craft Skills.