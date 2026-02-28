weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Erfolgreicher Handwerks-Nachwuchs: Kfz-Verbandschef Thomas Peckruhn: „Ihr Handwerk ist eine Wirtschaftsmacht!“

Alle 41 Auszubildenden, die im Ausbildungsjahr 2025/2026 in Mansfeld‑Südharz zur Gesellenprüfung angetreten sind, haben erfolgreich abgeschlossen – zwei von ihnen mit Spitzenleistungen. Sie vertreten die Region nun bei den Deutschen Meisterschaften im Handwerk, den German Craft Skills.

Von Susanne Christmann 28.02.2026, 14:00
Kfz-Mechatroniker Tom Demmler (li.) und Elektroniker Philipp Ahlig werden den Landkreis bei den Deutschen Meisterschaften im Handwerk (German Craft Skills) vertreten.
Kfz-Mechatroniker Tom Demmler (li.) und Elektroniker Philipp Ahlig werden den Landkreis bei den Deutschen Meisterschaften im Handwerk (German Craft Skills) vertreten. (Foto: Susanne Christmann)

Hettstedt/MZ. - Thomas Peckruhn hat nur eine Bitte an die 41 gerade freigesprochenen Gesellen der Kreishandwerkerschaft Mansfeld-Südharz: „Bitte bleiben Sie der Region treu!“