In der Stadtbibliothek Mücheln können Hobbygärtner Samen ausleihen statt Bücher. Zur Saisoneröffnung kam ein Experte vom Helmholtz-Zentrum – und die Nachfrage war so groß, dass es sogar Neuanmeldungen gab.

In der Saatgutbibliothek in Mücheln können sich Hobbygärtner Samen vorzugsweise alter Sorten ausleihen und sollen sie vermehren und am Ende des Jahres wiederum neue Samen zur Verfügung stellen.

Mücheln/MZ. - Das dritte Jahr schon gibt es jetzt in der Stadtbibliothek Mücheln eine weitere Abteilung abseits der Medien: die Saatgutbibliothek. Nach Gemüse-, Obst- oder Kräutersorten geordnet, warten Tüten mit Samen darauf, ausgeliehen zu werden. Zu Hause wird gesät, geerntet und aus den Pflanzen letztlich neuer Samen gewonnen. Damit geht es, so ist zumindest der Plan, am Ende der Gartensaison zurück in die Bibliothek. Ziel ist es, besonders die alten und wohlschmeckenden Gemüsesorten so zu erhalten und zu vermehren.