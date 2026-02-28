Jetzt live:
Gärtnern mal anders Saatgutbibliothek Mücheln: Ausleihen, anbauen, alte Sorten retten
In der Stadtbibliothek Mücheln können Hobbygärtner Samen ausleihen statt Bücher. Zur Saisoneröffnung kam ein Experte vom Helmholtz-Zentrum – und die Nachfrage war so groß, dass es sogar Neuanmeldungen gab.
28.02.2026, 15:00
Mücheln/MZ. - Das dritte Jahr schon gibt es jetzt in der Stadtbibliothek Mücheln eine weitere Abteilung abseits der Medien: die Saatgutbibliothek. Nach Gemüse-, Obst- oder Kräutersorten geordnet, warten Tüten mit Samen darauf, ausgeliehen zu werden. Zu Hause wird gesät, geerntet und aus den Pflanzen letztlich neuer Samen gewonnen. Damit geht es, so ist zumindest der Plan, am Ende der Gartensaison zurück in die Bibliothek. Ziel ist es, besonders die alten und wohlschmeckenden Gemüsesorten so zu erhalten und zu vermehren.