Halle (Saale), Deutschland
  4. Konflikt im Nahen Osten: USA greift Iran an - Polizei verschärft Schutz für jüdische Einrichtungen in Halle

Der Militärschlag gegen den Iran und die Reaktion des Mullah-Regimes sorgen auch in Halle für eine erhöhte Wachsamkeit. Jüdin stellt sich auf die Seite des iranischen Volkes.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 28.02.2026, 17:20
Die Polizei hat den Schutz der Synagoge in Halle nochmals verschärft.
Die Polizei hat den Schutz der Synagoge in Halle nochmals verschärft. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Halle (Saale)/MZ - Seit Samstagmorgen greifen Israel und die USA den Iran an - der seinerseits mit einem massiven Raketenangriff auf mehrere Staaten in der Golfregion antwortet. Im Ergebnis des Konflikts hat die Polizei den Schutz jüdischer Einrichtungen in Halle nochmals verschärft.