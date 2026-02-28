Der Militärschlag gegen den Iran und die Reaktion des Mullah-Regimes sorgen auch in Halle für eine erhöhte Wachsamkeit. Jüdin stellt sich auf die Seite des iranischen Volkes.

USA und Israel greifen Iran an - Polizei verschärft Schutz für jüdische Einrichtungen in Halle

Die Polizei hat den Schutz der Synagoge in Halle nochmals verschärft.

Halle (Saale)/MZ - Seit Samstagmorgen greifen Israel und die USA den Iran an - der seinerseits mit einem massiven Raketenangriff auf mehrere Staaten in der Golfregion antwortet. Im Ergebnis des Konflikts hat die Polizei den Schutz jüdischer Einrichtungen in Halle nochmals verschärft.