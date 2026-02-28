Ute Niethammer ist in der Marktkirche Halle feierlich in ihr Amt eingeführt worden. Die 55-Jährige will vieles anders machen - wie die Kirche darauf reagiert.

Nach dem Gottesdienst verlässt die neue Superintendentin Ute Niethammer (Mitte, links) mit Regionalbischöfin Bettina Schlauraff an ihrer Seite die Marktkirche.

Halle (Saale)/MZ - Nervosität? Keine Spur. Ute Niethammer sitzt während des Gottesdienstes zu ihrer Amtseinführung am Samstag in der fast voll besetzten Marktkirche in Halle und lächelt. Sie vermittelt den Eindruck einer Frau, die in sich ruht und dennoch vor Tatendrang sprüht. Dass sie eine Art Pilgerreise durch den Kirchenkreis plant, hat viel Aufsehen erregt. Und sie überrascht mit einer Antwort, was sie Jesus fragen würde.