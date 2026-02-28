Mit einem eindeutigen Ergebnis wählt die Saalekreis-CDU ihren Landratskandidaten Sven Czekalla zum neuen Kreischef. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze stimmt auf doppelten Wahlkampf ein. Kritik gibt es aus Bad Dürrenberg

Vorgänger Michael Hayn übergibt dem neugewählten Sven Czekalla die Schlüssel für die Kreisgeschäftsstelle.

Spergau/MZ. - Das Ergebnis war absehbar. Das Portrait des neuen CDU-Kreischefs zierte schon vor dessen Wahl in Überlebensgröße die Bühne im Saal der Spergauer „Linde“. „Kandidat Landratswahl 2026“ stand klein darüber. Seit Samstagmittag hat der 43-jährige Landtagsabgeordnete aus Krumpa eine Aufgabe mehr. Er soll den 335 Mitglieder starken CDU-Kreisverband im Doppelwahljahr führen.