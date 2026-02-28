Havag schafft Ersatz Notfahrplan trotz Verdi-Streik: So fahren Busse und Straßenbahnen am Wochenende in Halle
Eigentlich hatte die Gewerkschaft Verdi vor, den ÖPNV in Halle bis Sonntagabend komplett lahmlegen zu können. Und doch rollt wieder die Tram.
28.02.2026, 16:13
Halle (Saale)/MZ - Der Notfahrplan der Havag während des dreitägigen Verdistreiks im Nahverkehr Halle hat offenbar viele Hallenser überrascht. Seit Samstagmorgen verkehren Straßenbahnen und Busse im Stadtgebiet und auch nach Bad Dürrenberg (Linie 5). Doch zumeist sitzen nur wenige Fahrgäste drin.