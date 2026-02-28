Eigentlich hatte die Gewerkschaft Verdi vor, den ÖPNV in Halle bis Sonntagabend komplett lahmlegen zu können. Und doch rollt wieder die Tram.

Notfahrplan trotz Verdi-Streik: So fahren Busse und Straßenbahnen am Wochenende in Halle

Viele Hallenser rieben sich Samstag verwundert die Augen. Die Tram fährt ja doch - wie hier am Markt - nach einem Notfahrplan.

Halle (Saale)/MZ - Der Notfahrplan der Havag während des dreitägigen Verdistreiks im Nahverkehr Halle hat offenbar viele Hallenser überrascht. Seit Samstagmorgen verkehren Straßenbahnen und Busse im Stadtgebiet und auch nach Bad Dürrenberg (Linie 5). Doch zumeist sitzen nur wenige Fahrgäste drin.