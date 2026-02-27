weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mit Video: Arbeitskampf im Nahverkehr: So legt der Havag-Streik seit Freitag Straßenbahnen und Busse in Halle erneut lahm

Fahrgäste müssen sich seit Freitag in Halle auf massive Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen: Die Havag wird an diesem Wochenende bestreikt. Warum Taxiunternehmen als die Gewinner hervorgehen.

Von Livia Müller Aktualisiert: 27.02.2026, 18:00
Auf dem Betriebshof der Havag in der Freiimfelder Straße haben sich am Freitagmorgen die streikenden Mitarbeiter versammelt.
Auf dem Betriebshof der Havag in der Freiimfelder Straße haben sich am Freitagmorgen die streikenden Mitarbeiter versammelt. (Foto: Livia Müller)

Halle (Saale)/MZ. - Stillstand auf den Schienen: In Halle kommt es seit Freitagnacht um 3 Uhr zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr, was andernorts für Hochbetrieb sorgt.