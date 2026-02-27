Arbeitskampf im Nahverkehr Mit Video: So legt der Havag-Streik seit Freitag Straßenbahnen und Busse in Halle erneut lahm

Fahrgäste müssen sich seit Freitag in Halle auf massive Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen: Die Havag wird an diesem Wochenende bestreikt. Warum Taxiunternehmen als die Gewinner hervorgehen.