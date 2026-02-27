Eigentlich wollten Heike und Roland Tscherny aus Wangen mit ihrem mobilen Hähnchengrill erst zum Jahresende 2026 aufhören. Welcher Schicksalsschlag den Plan durchkreuzt und was das Paar seine langjährigen Kunden unbedingt noch wissen lassen will.

Abschied vor der Zeit: Warum „Tschernys Grillhähnchen“ nicht mehr am Start ist

Vorgezogener Abschied: Wegen einer im Urlaub erlittenen komplizierten Verletzung muss das Ehepaar Tscherny aus Großwangen sein Geschäft mit dem mobilen Hähnchengrill-Wagen statt Ende dieses Jahres schon jetzt vollziehen. Foto: Andreas Löffler

Grosswangen - Dienstags in Nebra, mittwochs in Laucha oder in Roßleben, donnerstags in Bad Bibra: An all ihren angestammten Markt-Standorten werden sie vermisst – besonders schmerzlich von ihren Stammkunden, die bestimmt 80 Prozent der Käuferschaft ausmachten. Doch das Grillhähnchen-Mobil von Heike und Roland Tscherny aus Großwangen kommt nicht mehr; es steht jetzt in der Garage – und zum Verkauf.