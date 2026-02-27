Sozialer Leuchtturm im Burgenlandkreis Aus Waisenhaus wird Zukunftsort: Das Wilhelminenstift in Zeitz erwacht zu neuem Leben

Nach jahrzehntelangem Leerstand wird das Wilhelminenstift in der Schulstraße 5 in Zeitz für rund vier Millionen Euro saniert. Welche Pläne es ab Herbst für das historische Gebäude gibt.