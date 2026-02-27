weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Nach jahrzehntelangem Leerstand wird das Wilhelminenstift in der Schulstraße 5 in Zeitz für rund vier Millionen Euro saniert. Welche Pläne es ab Herbst für das historische Gebäude gibt.

Von Margit Herrmann 27.02.2026, 19:00
Karl-Heinz Kalke (re.) zeigt Robin Knauf die Baufortschritte am Wilhelminenstift in Zeitz.
Karl-Heinz Kalke (re.) zeigt Robin Knauf die Baufortschritte am Wilhelminenstift in Zeitz. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - 120 Tonnen Gipskartonplatten, 60 Tonnen Kalkputz und 10 Tonnen Profile – diese Zahlen stehen sinnbildlich für die gewaltige Kraftanstrengung, mit der das traditionsreiche Wilhelminenstift in der Schulstraße 5 in Zeitz zu neuem Leben erweckt wird.