Sozialer Leuchtturm im Burgenlandkreis Aus Waisenhaus wird Zukunftsort: Das Wilhelminenstift in Zeitz erwacht zu neuem Leben
Nach jahrzehntelangem Leerstand wird das Wilhelminenstift in der Schulstraße 5 in Zeitz für rund vier Millionen Euro saniert. Welche Pläne es ab Herbst für das historische Gebäude gibt.
27.02.2026, 19:00
Zeitz/MZ. - 120 Tonnen Gipskartonplatten, 60 Tonnen Kalkputz und 10 Tonnen Profile – diese Zahlen stehen sinnbildlich für die gewaltige Kraftanstrengung, mit der das traditionsreiche Wilhelminenstift in der Schulstraße 5 in Zeitz zu neuem Leben erweckt wird.