Thale verzeichnet erneut ein Plus bei den Übernachtungen und knüpft damit an die Rekordjahre zuvor an. Trotz gesellschaftlicher Herausforderungen bleibt das Bodetal als Reiseziel hochattraktiv und profitiert von neuen Angeboten wie dem Harzer Bergtheater und dem Parkhotel.

Thale knackt erneut Rekord: Weit mehr als eine halbe Millionen Übernachtungen im Jahr 2025

Das ehemalige Hauptverwaltungsgebäude des Eisenhüttenwerks ist zum H24-Parkhotel Thale geworden. Es dürfte der Hauptgrund sein, warum es 2025 mehr Gästebetten in der Stadt gegeben hat.

Thale/MZ. - Wieder ein neuer Rekord. Im Jahr 2023 waren erstmals mehr als eine halbe Million Gästeübernachtungen in der Stadt Thale gezählt worden, 2024 wurde die Summe übertroffen, und im zurückliegenden Jahr waren es noch einmal rund 9.000 Übernachtungen mehr. „Das zeigt, dass das Bodetal und die Einheitsgemeinde Thale, trotz der Herausforderungen in der Gesamtgesellschaft, gefragt sind“, sagt Bürgermeister Maik Zedschack (CDU). Die Stadt werde den Tourismus „trotz der Neiddiskussion, die wir ab und an haben, weiterhin fördern“.