Die Gewerkschaft Verdi fordert einen 35-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich für Bus- und bahnfahrer. Weil sich die Arbeitgeber dagegen sträuben bringen Streikende den Vöffentlichen Nahverkehr in Dessau zum Erliegen.

Nichts geht mehr im ÖPNV - Busse und Bahnen in Dessau-Roßlau stehen wegen Streiks still

Dessau/MZ - Schüler und Pendler, die sonst mit Bus und Straßenbahn unterwegs sind, haben sich am Freitag eine Alternative suchen müssen, um zum Unterricht oder zur Arbeit zu kommen. Wegen eines Streiks, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, fahren den ganzen Tag über keine Nahverkehrsmittel.

Laut Gewerkschaftssekretär Wieland Kämpfe begann der Streik zum Betriebsbeginn um 2.30 Uhr und wird noch den ganzen Freitag und den morgigen Samstag dauern. Die Streikenden haben sich vor dem Betriebshof in der Heidestraße versammelt. Von 120 Beschäftigten seien 100 gekommen, so Kämpfe. Darunter sind nicht nur Bus- und Straßenbahnfahrer, sondern auch Beschäftigte aus der Verwaltung und der Werkstatt.

Verdi fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und höhere Schichtzuschläge an Wochenenden und Feiertagen.