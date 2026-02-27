Dessau/MZ. - Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Freitag, 27. Februar, zu einem Feuerwehreinsatz in der Dessauer Gropiusallee geführt. Die Feuerwehren waren gegen 10.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Nähe des Bauhauses alarmiert worden.

Vor Ort angekommen, führten Nachbarn die Einsatzkräfte zur betroffenen Wohnung. Dort roch es nach angebranntem Essen. Die Mieterin war nicht in der Wohnung. Während die Einsatzkräfte versuchten, sich über die Tür und ein angeklapptes Fenster Zugang zu verschaffen, traf die Mieterin ein und öffnete die Tür selbst. In der Wohnung war die Verrauchung nur gering. Auf dem eingeschalteten Herd wurde eine Assiette mit geschmolzenem Kunststoff und Glut entdeckt, die in der Spüle abgelöscht wurde. Die Assiette war offenbar unvorsichtig auf den Herdplatten abgestellt worden, was über die Zeit zum Entzünden des Kunststoffs führte.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Alten, Kühnau und Roßlau sowie die Berufsfeuerwehr mit insgesamt sieben Fahrzeugen. Der entstandene Brandschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.