Die Polizei Merseburg hat sich in der Nacht zu Freitag eine lange Verfolgungsjagd mit einem 22-Jährigen geliefert. Im Auto wurden Drogen und eine Wasserpfeife gefunden.

Eine nächtliche Streifenfahrt entwickelte sich in Merseburg zu einer groß angelegten Verfolgungsjagd.

Merseburg. – In der Nacht zu Freitag ist eine lange Verfolgungsjagd aus Merseburg im Burgendlandkreis geendet, so die Polizei.

Demnach wurde die Polizei gegen 1.10 Uhr auf den Skoda aufmerksam und stellte fest, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Fahrer habe auf mehrere Haltesignale nicht reagiert und sei dabei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Verfolgungsjagd durch mehrere Orte im Saalekreis und Burgenlandkreis

Die Verfolgungsjagd führte laut Polizei durch Merseburg, Frankleben, über die A9, durch mehrere Orte im Burgenlandkreis und über die A38.

In Hohenmölsen sei der Beifahrer aus dem Auto gesprungen. Der Fahrer habe den Skoda an einem Feldrand abgestellt und sei zu Fuß geflüchtet. Nach den Angaben konnte er von den Beamten gefasst werden.

Im Wagen seien Drogen und eine Wasserpfeife gefunden worden. Zudem habe der 22-Jährige keinen Führerschein besessen und habe unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.