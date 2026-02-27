Zwei Männer in einem Auto sind vor der Polizei geflüchtet. Wo die Verfolgungsjagd begann und wo sie im Burgenlandkreis ihr Ende fand.

Die Polizei hat sich mit zwei Männern eine Verfolgungsjagd bis Granschütz im Burgenlandkreis geliefert (Symbolfoto).

Hohenmölsen/MZ - Nach einer Autoverfolgungsjagd mit der Polizei, die in der Nacht zu Freitag in Merseburg begonnen und im Hohenmölsener Ortsteil Granschütz im Burgenlandkreis geendet hat, wird jetzt gegen den 22-jährigen Fahrer und dessen 44-jährigen Beifahrer ermittelt – unter anderem wegen Drogenmissbrauchs, Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung.

Fahrer flüchtet und überfährt mehrere rote Ampeln

Nach Polizeiangaben fiel der Pkw in Merseburg auf, weil dieser nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, brauste der Fahrer davon und überfuhr dabei auch mehrere rote Ampeln. Zudem habe er während der Flucht immer wieder die Beleuchtung ausgeschaltet.

Saalekreis und Burgenlandkreis: Wo die wilde Autojagd entlang führte

Die Verfolgung führte laut Revier durch Frankleben, über die A38, die A9, durch mehrere Orte im Burgenlandkreis bis nach Granschütz. Dort sei der Beifahrer aus dem Auto gesprungen und konnte von den Beamten gestellt werden. Der Fahrer setzte die Flucht zunächst fort, stellte das Fahrzeug dann aber am Feldrand ab und wollte ebenfalls zu Fuß weiter flüchten.

Auch er konnte eingeholt werden. Bei dem Beifahrer sei eine geringe Menge Drogen gefunden worden. Beim Fahrer, der keinen Führerschein hat, fand sich eine Wasserpfeife mit Rückständen. Beide Männer hätten unter Drogeneinfluss gestanden. Verletzt wurde bei der Verfolgungsjagd niemand.