Bürger sehen sich durch Bio-Abfall auf der Deponie in Vockerode in ihrer Lebensqualität stark beeinträchtigt. Sie schalten die Kreisverwaltung ein. Wie der Betreiber auf die Vorwürfe reagiert.

Vockerode/MZ. - Befindet sich ein Humusplatz, auf dem Bioabfall verrottet, in der Nähe von Wohnhäusern, sind Probleme nahezu zwangsläufig. Die Erfahrungen konnten vor allem diejenigen in Vockerode sammeln, die am Westrand des Oranienbaum-Wörlitzer Ortsteiles wohnen. Schon seit Jahren kritisieren sie die Belästigungen, die von der Deponie ausgehen. Deshalb hatten sie erneut Unterschriften gesammelt.