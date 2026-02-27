In der Verbandsgemeinde Goldene Aue werden wieder vermehrt wilde Müllkippen entdeckt. Dabei wäre die Entsorgung so einfach und es gäbe sogar Geld.

Illegaler Müll - Muss es erst zur Rundum-Überwachung kommen? (Kommentar)

Hackpfüffel/MZ. - Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Anhand der Währungseinheiten sieht man schon, wie alt der Spruch ist. Aber er hat auch heute mit Cent und Euro seine Gültigkeit. Das ignorieren allerdings die Personen, die zum Beispiel amHackpfüffeler See Autoteile illegal entsorgt haben.