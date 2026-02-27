Der Abwasserverband Köthen hat Veränderungen in der Gebührensatzung vorgenommen. Dazu gehören auch höhere Abgaben.

Abwasserverband Köthen erhöht Preise - Wie sich die Gebühren für Schmutzwasser entwickeln

Köthen/MZ. - Die Maßnahmen waren seit einiger Zeit angekündigt, nun wurden sie umgesetzt. Am 19. Februar hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Köthen, zu der auch Vertreter aus dem Salzlandkreis und der Stadt Südliches Anhalt gehören, den geplanten „Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung“ ebenso neu gefasst wie die „Gebührensätze für sonstige Leistungen“. Auch an den Kanalbenutzungsgebühren hat sich einiges geändert. Seit Dienstag, 24. Februar, sind alle Neuerungen, die rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft treten, auch im Amtsblatt des Verbandes veröffentlicht.