Der Gernröder Kulturverein „Andreas Popperodt“ widmet sich 2026 dem Leben einer außergewöhnlichen Frau, die viel für Gernrode getan hat. Ausgehend vom Roman „Die Kirschenkönigin“ zeigt er, wie die Baronin Ruth von Roll nach Gernrode kam und wie sie den Ort geprägt hat.

Die Kirschbäume bei Gernrode spielen in der Alten Elementarschule beim Bücherfrühling eine entscheidende Rolle.

Gernrode/MZ. - Mit dem Erhalt der Alten Elementarschule bewahrt der Kulturverein „Andreas Popperodt“ ein wichtiges Stück Gernröder Geschichte. Er belässt es aber nicht dabei, sondern gräbt weiter, sucht und findet immer wieder historische Persönlichkeiten, die aus Gernrode stammen und Bedeutendes für den Ort oder darüber hinaus geleistet haben. 2026 widmet er sich einer Frau, die ein für ihre Zeit und ihren Stand ungewöhnliches Leben führte.