Die MZ ist jetzt mit einem modernen Medienpunkt im Einkaufszentrum vertreten. Warum das nicht nur den Centermanager und die Kiebitzensteiner-Kabarettisten freut.

Stephanie Hottinger (links) und „Micha“ Kost von den Kiebitzensteinern brachten Manuela Wahrendorf zur Eröffnung des Medienpunktes Freikarten zur Verlosung für eine Vorstellung mit.

Halle (Saale)/MZ. - Monika Nöckler steht am Glücksrad. Wer hier am Freitag zur Eröffnung des neuen MZ-Medienpunktes im Neustadt Center am Rad dreht, zieht keine Niete. „Ich wohne seit 52 Jahren in Neustadt und fühle mich hier wohl. Dass die MZ zu uns kommt und auch hier bleibt, ist klasse“, sagt die Seniorin.

Center-Manager Michael Schneider strahlt indes mit der warmen Sonne um die Wette. Ein Hauch von Frühling weht bereits durch das Einkaufszentrum. „Wir sind immer interessiert, Partner mit einem Angebot zu finden, das es so bei uns noch nicht gibt. Die Mitteldeutsche Zeitung gibt uns einen Schub“, sagt er. Am 25. März öffnet direkt neben dem Medienpunkt zudem der neue große Rewe - außerdem der irische Spielwarenhändler Smyth Toys. Das soll die Kundenzahlen weiter steigern.

Tickets für Roland Kaiser über die MZ: Wer zum Konzert will, muss sich sputen

Im Medienpunkt - der aus der Rolltreppe in Halle nach Neustadt gezogen ist - wird die gesamte Klaviatur bespielt, die die Mediengruppe bietet: von Abos und Anzeigen über Leserreisen und exklusive Accessoires bis hin zu Veranstaltungskarten von TimTicket.

„Es herrscht schon ordentlich Trubel. Und auch nach Tickets wurde schon gefragt“, sagt Beraterin Diana Wagner-Meißner. Kleiner Tipp von ihr: Das Roland-Kaiser-Konzert am 27. Juni auf der Peißnitz ist ausverkauft. Für den 28. Juni gibt es noch Restkarten.

Star zur Eröffnung war Aktionskünstler Haraldino aus dem Ballonhaus in Helbra. (Foto: Marvin Matzulla)

Apropos Karten: Überraschungsgäste am Freitag sind „Micha“ Kost und Stephanie Hottinger von den genialen Kiebitzensteinern. Die Kabarettisten haben zehn Freikarten zur Verlosung mitgebracht. „Wir kennen das Team aus dem Medienpunkt seit Jahren. Und wir finden es gut, dass die MZ auch neue Wege geht. Und vielleicht kommen demnächst auch mehr Neustädter zu unseren Vorstellungen“, sagt Hottinger.

MZ wird mit Anlaufstelle auch in Halles Altstadt zurückkehren

Indes will und wird die MZ parallel und möglichst zeitnah mit einem Anlaufpunkt auch in die Innenstadt zurückkehren. „Wir haben uns bewusst für Neustadt entschieden, um ein Zeichen für den Stadtteil und darüber hinaus zu setzen. Vom Center sind wir überzeugt. Wir wollen aber auch weiter in der Altstadt Präsenz zeigen“, sagt Manuela Wahrendorf, Leiter des Geschäftsbereiches Shop & Services bei der MZ.

Präsenz ist ein gutes Stichwort. Reporter der Lokalredaktion Halle werden künftig wieder regelmäßig im Neustadt Center sein - im Medienpunkt, der von 9.30 bis 19 Uhr öffnet. „Zum 60. Geburtstag Neustadts hatten wir hier ein Gläsernes Büro. Daran knüpfen wir an. Wir wollen nah bei den Menschen und den Themen sein, die sie bewegen“, sagt MZ-Chefredakteur Marc Rath.