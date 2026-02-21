Ab 27. Februar ist die MZ mit ihrem ganzen Angebot im Shoppingcenter in Neustadt vertreten. Bereits ab Montag ist deshalb die Anlaufstelle in der Rolltreppe geschlossen.

Halle (Saale)/MZ - Hinter der beklebten Glasfront des einstigen Engbers Shops im Neustadt Centrum wird seit Tagen geschraubt, gehämmert und gebohrt. Am 27. Februar wird hier der neue Medienpunkt ab 9.30 Uhr öffnen, direkt neben dem neuen Rewe. Im Gegenzug wird der bisherige Standort in der Rolltreppe bereits ab 23. Februar geschlossen. Dann rücken die Umzugswagen an.

„Das Neustadt Centrum ist ein spannender Ort. Die Lage bietet ideale Bedingungen für ein modernes Serviceangebot“, sagt Manuela Wahrendorf, Leiterin für Shop und Serviceangebote bei der MZ. Gleichzeitig bemühe man sich um einen weiteren neuen Standort in der Innenstadt von Halle, um für alle Interessenten gut erreichbar zu sein. „Neustadt bietet diesbezüglich auch viele Vorteile“, sagt sie.

Der neue Medienpunkt liegt zentral im Neustadt Centrum, direkt neben dem neuen Rewe-Markt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Center-Manager Michael Schneider freut sich auf die MZ, wie er in sozialen Medien erklärt. 2024 war die Redaktion bereits mit ihrem Gläsernen Büro im Shoppingcenter - passend zum 60. Geburtstag von Halles größtem Stadtteil. Das Centrum mit seinen 60 Shops wird täglich von Tausenden Kunden besucht. Ab 25. März, wenn der neue Rewe als Real-Nachfolger öffnet, sollen es noch deutlich mehr werden.

Zur Eröffnung am 27. Februar wird es in der Mall ein buntes Showprogramm geben. Unter anderem tritt ein Zauberer und Ballonkünstler auf. Im neuen Medienpunkt wird künftig das komplette Service-Angebot der MZ verfügbar sein - vom Abo über Reisen und Annoncen bis hin zum Ticketverkauf.