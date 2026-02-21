Noch hat sich der Käufer nicht zu seinen Plänen geäußert. Initiatoren eines Bürgerbegehrens kämpfen derweil weiter.

Streit um die Neue Schule in Ilberstedt geht in Verlängerung

Ilberstedt/MZ. - Es ist fast genau ein halbes Jahr her, dass der Kaufvertrag über die Neue Schule in Ilberstedt unterschrieben wurde. Seither hat sich noch nichts getan. Auch der Käufer hat sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet, was er eventuell mit dem Gebäude vorhat. Die Gemeinde hatte es Anfang vergangenen Jahres für 25.000 Euro ausgeschrieben. Die MZ hat bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper nach dem aktuellen Stand gefragt.