Thales Feuerwehrnachwuchs wächst – trotz sinkender Geburtenzahlen melden Kinder- und Jugendfeuerwehren steigende Begeisterung und starke Leistungen. 2026 steht nun mit neuem Kinderfeuerwehrauto, Zeltlager und frischer Nachwuchsarbeit ein ereignisreiches Jahr bevor.

Zu Besuch bei der Kinderfeuerwehr in Friedrichsbrunn. Anne-Kathrin Keitz, die neue Stadtkinderwartin, baute sie mit auf.

Thale/MZ. - Weniger Kinder, aber mehr Zulauf: Der demografische Wandel mit geringen Geburtenzahlen hat Thale zwar im Griff, aber vor allem die Kinderfeuerwehren im Stadtgebiet freuen sich über neue Mitglieder. Mit 32 Mädchen und 41 Jungen in sieben Wehren verzeichnen sie „einen deutlichen Zuwachs gegenüber 2024“, heißt es im Jahresbericht 2025 der Stadtwehrleitung.