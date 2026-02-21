weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Vier Straßen im Visier: Von Straßen, die keine sind: Mildensee fordert Sanierung aus dem Sondervermögen des Bundes

Vier Straßen im Visier Von Straßen, die keine sind: Mildensee fordert Sanierung aus dem Sondervermögen des Bundes

Ortschaftsrat will Straßen aus dem Sondervermögen sanieren lassen.

21.02.2026, 12:00
Solche Straßenverhältnisse gehören zum Alltag in der Dessauer Adria-Siedlung
Solche Straßenverhältnisse gehören zum Alltag in der Dessauer Adria-Siedlung Foto: löwigt

Mildensee/MZ/DGI. - Die Mitglieder des Ortschaftsrats Mildensee wollen ihre Straßen „Am Mückenhau“, „Zwickmantel“ und „Lange Fichten“ in der Adria-Siedlung sowie die Straße „Alt Scholitz“ im Ortskern von Mildensee aus den bereitgestellten Mitteln des Sondervermögens des Bundes grundhaft ausbauen lassen. Das wurde auf der Februar-Sitzung beschlossen. Die Vorlage soll im März noch im Stadtentwicklungs- und Finanzausschuss diskutiert und abgestimmt sowie final am 8. April im Stadtrat behandelt werden.