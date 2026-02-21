Ein Reformpaket soll dabei helfen, den Führerschein günstiger zu machen. Bei Fahrlehrern in Köthen und Umgebung stoßen die Ansätze des Bundesverkehrsministeriums nicht nur auf Zustimmung.

Wie Führerschein günstiger wird: Riskante Laienausbildung - Fahrlehrer sehen Reformpläne skeptisch

Fahrschullehrer Eberhard Lange gibt Luna Pannicke praktischen Fahrunterricht. Die Idee mit der Laienausbildung findet er bedenklich.

Köthen/MZ. - „Die Laienausbildung finde ich hochgefährlich“, sagt Eberhard Lange, Inhaber einer Fahrschule in Köthen. „Nach der sechsten Fahrstunde dürften Fahrschüler mit ihren Eltern im öffentlichen Verkehr fahren.“ Er gibt zu bedenken: „Die Begleiter haben keine Doppelpedale. Das ist verantwortungslos.“