Fahrschulen im Altkreis Köthen Wie Führerschein günstiger wird: Riskante Laienausbildung - Fahrlehrer sehen Reformpläne skeptisch
Ein Reformpaket soll dabei helfen, den Führerschein günstiger zu machen. Bei Fahrlehrern in Köthen und Umgebung stoßen die Ansätze des Bundesverkehrsministeriums nicht nur auf Zustimmung.
21.02.2026, 12:00
Köthen/MZ. - „Die Laienausbildung finde ich hochgefährlich“, sagt Eberhard Lange, Inhaber einer Fahrschule in Köthen. „Nach der sechsten Fahrstunde dürften Fahrschüler mit ihren Eltern im öffentlichen Verkehr fahren.“ Er gibt zu bedenken: „Die Begleiter haben keine Doppelpedale. Das ist verantwortungslos.“