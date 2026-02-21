Drei Wolfener Hütten in den Alpen? Dahinter verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte.

Wolfener Hütten in Österreich - Wie aus Partnerschaft mit Witten ein Bauprojekt in den Alpen entstand

Vom Lift aus zeigt sich die komplette Anlage der Wolfener Hütten am Talrand von Mallnitz.

Wolfen/MZ. - Drei Ferienhäuser am Rand von Mallnitz, direkt vor der Liftstation, dazu ein Aufenthaltsraum im Keller und Platz für große Gruppen: Was heute wie ein normales Angebot im Alpenraum wirkt, ist in Wahrheit ein Projekt aus Wolfen. Hinter den sogenannten Wolfener Hütten steht ein Förderverein, der seit 1994 existiert und seine Anlage in Kärnten bis heute in Eigenregie betreibt.