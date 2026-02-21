Verband setzt sich gegen Rassismus ein Antifa-Bund äußert sich zu Schmiererei am „Gasthof zum Mohr“ in Halle
Die offensichtlich politische Farbattacke auf das denkmalgeschützte Gebäude in der Burgstraße hat eine Debatte ausgelöst. Ein antifaschistischer Verband hat sich jetzt zu dem Fall geäußert.
Halle (Saale)/MZ. - Die Schmierereien am denkmalgeschützten ehemaligen „Gasthof zum Mohr“ in Halle vom 8. Februar haben scheinbar öffentlich großen Widerhall erzeugt. Nachdem sich zahlreiche Hallenser mit Briefen und E-Mails erschrocken über die Farbattacke an die MZ-Redaktion gewandt hatten, hat sich nun auch der Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Sachsen - Anhalt e. V. (LVVVN-BdA) eingeschaltet.