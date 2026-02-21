Die offensichtlich politische Farbattacke auf das denkmalgeschützte Gebäude in der Burgstraße hat eine Debatte ausgelöst. Ein antifaschistischer Verband hat sich jetzt zu dem Fall geäußert.

Antifa-Bund äußert sich zu Schmiererei am „Gasthof zum Mohr“ in Halle

Verband setzt sich gegen Rassismus ein

Der alte "Gasthof zum Mohr" in der Burgstraße wurde Anfang Februar beschmiert.

Halle (Saale)/MZ. - Die Schmierereien am denkmalgeschützten ehemaligen „Gasthof zum Mohr“ in Halle vom 8. Februar haben scheinbar öffentlich großen Widerhall erzeugt. Nachdem sich zahlreiche Hallenser mit Briefen und E-Mails erschrocken über die Farbattacke an die MZ-Redaktion gewandt hatten, hat sich nun auch der Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Sachsen - Anhalt e. V. (LVVVN-BdA) eingeschaltet.