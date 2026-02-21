AWO-Fachberatungsstelle „Lichtung“ Kampf gegen sexualisierte Gewalt - Land fördert besonderes Hilfsangebot in Sangerhausen

Ministerin Petra Grimm-Benne überreichte in der AWO-Beratungsstelle „Lichtung“ einen Fördermittelbescheid. Damit soll ein neues Hilfsangebot für Menschen unterstützt werden, die körperliche und sexualisierte Gewalt erfahren haben.