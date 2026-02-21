weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. AWO-Fachberatungsstelle „Lichtung“: Kampf gegen sexualisierte Gewalt - Land fördert besonderes Hilfsangebot in Sangerhausen

AWO-Fachberatungsstelle „Lichtung“ Kampf gegen sexualisierte Gewalt - Land fördert besonderes Hilfsangebot in Sangerhausen

Ministerin Petra Grimm-Benne überreichte in der AWO-Beratungsstelle „Lichtung“ einen Fördermittelbescheid. Damit soll ein neues Hilfsangebot für Menschen unterstützt werden, die körperliche und sexualisierte Gewalt erfahren haben.

Von Steffi Rohland 21.02.2026, 10:15
Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD, zweite von links) überreicht den Fördermittelbescheid an Astrid Herrmann-Haase von der Fachberatungsstelle Lichtung gegen sexualisierte Gewalt.
Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD, zweite von links) überreicht den Fördermittelbescheid an Astrid Herrmann-Haase von der Fachberatungsstelle Lichtung gegen sexualisierte Gewalt. (Foto: Steffi Rohland)

Sangerhausen - Die Mitarbeiter der Awo -Fachberatungsstelle „Lichtung“ gegen sexualisierte Gewalt haben Grund zur Freude. Bei einem Besuch der Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erhielten sie einen Förderbescheid überreicht.