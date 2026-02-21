AWO-Fachberatungsstelle „Lichtung“ Kampf gegen sexualisierte Gewalt - Land fördert besonderes Hilfsangebot in Sangerhausen
Ministerin Petra Grimm-Benne überreichte in der AWO-Beratungsstelle „Lichtung“ einen Fördermittelbescheid. Damit soll ein neues Hilfsangebot für Menschen unterstützt werden, die körperliche und sexualisierte Gewalt erfahren haben.
21.02.2026, 10:15
Sangerhausen - Die Mitarbeiter der Awo -Fachberatungsstelle „Lichtung“ gegen sexualisierte Gewalt haben Grund zur Freude. Bei einem Besuch der Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erhielten sie einen Förderbescheid überreicht.