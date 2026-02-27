Rund 100 Aussteller zeigen an diesem Wochenende in der Messe Halle, was sich im heimischen Garten machen und dort anbauen lässt. Für Ratschläge steht ein bekannter Experte bereit.

Gartenträume in der Messe Halle: Was das Gärtnerherz begehrt und obendrauf ein prominenter Gast

Eine Besucherin überblickt das große Saatgut-Angebot, das dieser Stand auf der Gartenträume-Messe zu bieten hat.

Halle (Saale)/MZ. - Ostern steht vor der Tür. Die unzähligen und unterschiedlichsten Hasenfiguren in der Messe Halle sind der untrügliche Beweis. Dort findet an diesem Wochende die bereits am Freitag eröffnete Gartenträume-Messe statt. Und die hat neben Osterdeko noch vieles mehr zu bieten, was das Gärtnerherz begehrt.