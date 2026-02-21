Die Veranstalter und Aussteller der Ausbildungs- und Berufemesse „Chance“ in Halle zeigen sich zufrieden. Der Termin für das nächste Jahr steht bereits fest.

Die Job- und Ausbildungsmesse "Chance" fand vom 20. bis 21. Februar 2026 in Halle statt.

Halle (Saale)/MZ/NAY. - Wer am Samstagvormittag zur Berufe- und Ausbildungsmesse „Chance“ wollte, musste etwas Geduld mitbringen. Der Stau auf der B6 bis zum Messegelände wurde sogar nochmal getoppt von der Warteschlange am Parkautomaten neben der Halle. Aber ein Erfolg war die Messe trotzdem, zumindest für den Veranstalter und zahlreiche Unternehmen.

Zum Nachschauen:Re-Livestream von der "Chance" in Halle: Orientierung im Messetrubel

Die Firma „Tief- und Spezialbau Halle“ stach mit einem Bagger besonders unter den anderen Ausstellern hervor. (Foto: Steffen Schellhorn)

Angaben von Chance und Messe GmbH zufolge kamen insgesamt mehr als 9.000 Besucher an den zwei Messetagen Freitag und Samstag. Damit knüpfe man an die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre an und setze wichtige Impulse für die Fachkräftesicherung in Sachsen-Anhalt, hieß es am Samstag in einer Pressemitteilung. Die Messe habe sich als starke Plattform für Vernetzung, Orientierung und Nachwuchsgewinnung erwiesen.

Viele überregionale Aussteller auf der Chance-Messe in Halle

Auch die Mediengruppe Mitteldeutschland war auf der Chance-Messe vertreten. (Foto: Steffen Schellhorn)

Unter den 270 Ausstellern waren neben deutschlandweit agierenden Konzernen wie Edeka, DHL oder Total, auch regionale Größen, beispielsweise die Saalesparkasse, Halloren oder Pumpenhersteller KSB. Außerdem präsentierten sich mehrere berufsbildende Schulen und Hochschulen.

Einmal die Uniform testen konnten Besucher der „Chance“ beispielsweise am Stand der Bundeswehr. (Foto: Steffen Schellhorn)

Schon direkt nach Messeschluss habe man mehrere Reservierungen für das nächste Jahr entgegengenommen, teilte das Messe-Team mit. Die nächste „Chance“ gibt es voraussichtlich am 19. und 20. Februar 2027.