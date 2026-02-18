Am Freitag, den 20. Februar, streamen wir live von Sachsen-Anhalts größter Messe für Bildung, Job und Gründung. Ob Mitmachaktionen, Trends auf dem Arbeitsmarkt oder Gespräche an Ständen, Reporter Chris wird die Zuschauer live vor Ort auf einen Rundgang über die Messe mitnehmen.

LIVEZEIT mit Chris wird den Zuschauern am Freitag einen Überblick über die Messe "Chance" in Halle geben.

Halle (Saale). - Ausbildung, Studium, Jobwechsel oder doch der Schritt in die Selbstständigkeit? Wer vor solchen Fragen steht, landet schnell bei der "Chance" – Sachsen-Anhalts größter Messe für Bildung, Job und Gründung. Am Freitag, 20. Februar, ab 13.30 Uhr ist LIVEZEIT mit Chris mittendrin im Geschehen.

Reporter Chris Luzio Schönburg meldet sich live aus der HALLE MESSE und nimmt die Zuschauer mit auf einen journalistischen Rundgang durch die Messehallen. Der Fokus liegt dabei klar auf Einordnung, Gesprächen und echten Eindrücken.

Livestream auf Chance-Messe in Halle: Zwischen Zukunftsfragen und Messetrubel

Seit 2004 bringt die "Chance" unter dem Motto „Zukunft selbst gestalten“ Menschen zusammen, die ihren beruflichen Weg planen oder neu ausrichten wollen. Auch 2026 werden wieder über 270 Aussteller erwartet. Das Spektrum reicht von Ausbildungsbetrieben über Hochschulen bis hin zu Gründungsberatungen.

Für viele ist die Messe eine erste Orientierung im Dschungel der Möglichkeiten. Denn mehr als 300 Ausbildungsberufe allein im Handwerk und tausende Studiengänge in Deutschland zeigen: Die Auswahl war selten so groß wie heute.

Live vor Ort: Nachfragen statt nur zuschauen

Chris wird sich am Freitag bewusst reporterisch durch die Messe bewegen. Geplant sind Gespräche an den Ständen, Einblicke in Mitmachaktionen und kurze Einschätzungen zu Trends auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Warum ein Blick auf die "Chance" in Halle lohnt

Mit zuletzt über 9.000 Besuchern hat sich die "Chance" als wichtige Plattform in Sachsen-Anhalt etabliert. Gerade für junge Menschen, Quer- oder Wiedereinsteiger kann die Messe ein entscheidender Orientierungspunkt sein.

Neben klassischen Ausbildungswegen geht es auch um: Weiterbildung und Umschulung, duale Studienangebote, Bewerbungstipps und Perspektiven für Unternehmensgründungen.

LIVEZEIT mit Chris steht für spontane Eindrücke, direkte Gespräche und Nähe zum Geschehen. Nach den vergangenen Einsätzen bei Events in Sachsen-Anhalt führt der nächste Live-Rundgang nun auf die größte Bildungs- und Jobmesse des Landes.

Der Livestream von der "Chance" in Halle startet am Freitag, 20. Februar, ab 13.30 Uhr auf den digitalen Kanälen der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme.

Wer wissen möchte, wie die Arbeitswelt von morgen aussieht, welche Möglichkeiten sich in der Region bieten – und was hinter den Messeständen wirklich passiert – sollte einschalten und Chris live durch die Messe begleiten.