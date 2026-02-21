Die Red Eagles aus Zerbst und Anhalt Sport wollen mit einem 3x3 Basketball-Turnier in der Sporthalle des Anhaltischen Berufsschulzentrums Spieler und Zuschauer begeistern. Wer wann wie dabei sein kann.

Korb um Korb auf kleinem Feld - 3x3-Basketball-Turnier steht vor einer Premiere in Dessau

Dennis Haack richtet zusammen mit Anhalt Sport das erste 3x3 Basketball-Turnier der Region aus.

Dessau/MZ. - Es war vor zwei Jahren in Paris, als vier deutsche Basketballerinnen das schafften, was vor der Sommer-Olympiade in der französischen Hauptstadt kaum jemand für möglich hielt. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert besiegten im Finale das spanische Team mit 17:16 und holten damit im 3x3 Basketball Gold für Deutschland. Dabei qualifizierte sich das Team zuvor nur knapp für die Olympiateilnahme.