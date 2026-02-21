Das Erfolgs-DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ legt am 24. April in der Alten Schachthalle Helbra auf – mit Warm‑up, Hauptshow und Afterparty. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

„Gestört aber GeiL“ kommen mit exklusiver Show nach Helbra

„Gestört aber GeiL“ kommen im April in die Alte Schachthalle nach Helbra.

Helbra/MZ - Die Alte Schachthalle in Helbra wird am Freitag, 24. April, zum Treffpunkt für Fans elektronischer Musik: Das erfolgreiche DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ tritt an diesem Abend zu seinem einzigen Konzert in diesem Jahr im Mansfelder Land auf. Einlass ist ab 20 Uhr. Nach einem Warm-up-Set gehört die Bühne den beiden DJs, ehe der Abend mit einer Aftershowparty ausklingt.