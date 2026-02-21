weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Top-Event in der Alten Schachthalle: „Gestört aber GeiL“ kommen mit exklusiver Show nach Helbra

Das Erfolgs-DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ legt am 24. April in der Alten Schachthalle Helbra auf – mit Warm‑up, Hauptshow und Afterparty. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Von Beate Thomashausen 21.02.2026, 15:45
„Gestört aber GeiL“ kommen im April in die Alte Schachthalle nach Helbra.
Helbra/MZ - Die Alte Schachthalle in Helbra wird am Freitag, 24. April, zum Treffpunkt für Fans elektronischer Musik: Das erfolgreiche DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ tritt an diesem Abend zu seinem einzigen Konzert in diesem Jahr im Mansfelder Land auf. Einlass ist ab 20 Uhr. Nach einem Warm-up-Set gehört die Bühne den beiden DJs, ehe der Abend mit einer Aftershowparty ausklingt.