An einer Fußgängerampel in der Dessauer Heidestraße ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen.

Dessau/MZ. - Bei einem Auffahrunfall in der Dessauer Heidestraße ist am Freitag, 20. Februar, ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstanden. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Der 41-jährige Fahrer eines VW Touran war auf der Franzstraße in Richtung Heidestraße unterwegs. An der von Rot auf Grün umschaltenden Fußgängerampel auf Höhe am Leipziger Tor übersah er nach Polizeiangaben einen ihm noch verkehrsbedingt haltenden Opel einer 35-jährigen Fahrerin und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel Astra auf den davor bereits anfahrenden Opel eines 74-Jährigen geschoben.

Die 35-jährige Fahrerin des Opel Astra sowie eine elfjährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Städtische Klinikum gebracht. Die beiden Fahrzeuge der ersten Kollision waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.