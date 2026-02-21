Ein liegen gebliebener VW Caddy hat für die Fahrerin am Freitag, 20. Februar, großen Ärger zur Folge gehabt.

VW Caddy steht ohne Fahrer auf der B185 - Betrunkene Frau ist mit Kanister Benzin holen

Dessau/MZ. - Ein liegen gebliebener VW Caddy hat für die Fahrerin am Freitag, 20. Februar, großen Ärger zur Folge gehabt.

Die Polizei hatte das Auto bei einer Streife auf der B 185 zwischen Dessau und Mildensee auf der Fahrbahn festgestellt. Das Warnblinklicht war eingeschaltet, es befand sich aber keine Person im oder am Fahrzeug. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle. Weitere Polizeikräfte entdeckten dann eine 42-jährige Frau, die mit einem Kanister in der Hand zurück in die Richtung des Autos lief. Sie bestätigte den Beamten, mit ihrem Auto aufgrund von Kraftstoffmangel liegen geblieben zu sein.

Während der Befragung stellten die Polizisten allerdings Atemalkoholgeruch bei der Frau fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.