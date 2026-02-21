Nach dem Aus für den „Blauen Elefanten“ auf der Silberhöhe machen jetzt weitere Treffs dicht. Sozialarbeiter gehen auf die Barrikaden und fürchten einen Anstieg der Jugendkriminalität. Was nun geplant ist, um Jugendarbeit zu ermöglichen.

Großer Protest gegen die Schließungen von Jugendtreffs

An der Grünen Villa in Neustadt hat keiner mehr Grund zum Jubeln.

Halle (Saale)/MZ. - Nach der Schließung des Blauen Elefanten auf der Silberhöhe geht es Schlag auf Schlag: Auch die „Grüne Villa“ kündigt jetzt das Aus an, im Wajut-Treff in der Lauchstädter Straße wird es voraussichtlich nur noch eine Notöffnungszeit geben.