  4. „DAS-Team“ lädt zum Frühschoppen: An diesem Samstag beginnt Kartenvorverkauf für Frauentagsparty in Prettin

Die Frauentagsparty findet in diesem Jahr bereits ab Vormittag des 8. März statt. Schließlich fällt der Termin auf einen Sonntag. Das Motto steht bereits fest.

Von Manuela Müller 21.02.2026, 06:00
Bald steigt im Dorfgemeinschaftshaus Prettin wieder die Frauentagsparty des „DAS-Teams“. Das Motto lautet 2026 „In Blau-Weiß zum Frühschoppen“. Vor Vorjahr erschienen die Damen im Pyjama.
Bald steigt im Dorfgemeinschaftshaus Prettin wieder die Frauentagsparty des „DAS-Teams“. Das Motto lautet 2026 „In Blau-Weiß zum Frühschoppen“. Vor Vorjahr erschienen die Damen im Pyjama. (Foto: Thomas Keil)

Prettin/MZ - Im vergangenen Jahr feierten die Prettinerinnen den Frauentag noch gemütlich in bunten Pyjamas. Die diesjährige Frauentagsparty des „DAS-Team“ am 8. März im Dorfgemeinschaftshaus wird hingegen ganz in den Prettiner Stadtfarben gehalten: Blau und Weiß. Und weil der 8. März ein Sonntag ist, ergab sich daraus dann das Motto: „In Blau-Weiß zum Frühshoppen“, berichtet Daniela Ziehe von „DAS-Team“.