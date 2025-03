In Prettin feiert das DAS-Team wieder seinen Frauentag. Wer dabei vermisst wird.

So prägen Pyjamas, Stühle und Männer die Frauentagsfeier des DAS-Teams in Prettin

Daniela Ziehe übergibt dieses Jahr zur Frauentagsfeier in Prettin eine Spende des DAS-Teams an Sven Thieme für den Budo-Sportverein Jessen.

Prettin/MZ. - Eigentlich bekommen zu ihrem Ehrentag die Frauen ein Präsent. Doch in Prettin herrscht wohl verkehrte Welt. So erhält an diesem Samstag Sven Thieme ein Geschenk im Wert von 300 Euro aus Daniela Ziehes Händen.