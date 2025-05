SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Gunnar Schellenberger wird zum Sprayer an der Fähre in Barby, in Löderburg enden mehr als fünf Jahre Warten auf die Wiedereröffnung der Sporthalle, in Bernburg stapeln sich weiter die Altkleider um die Container: kann Im Ticker von Freitag, 9. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.