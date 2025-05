Immer noch Streit ums Osterfeuer und um einen Brief vom Ordnungsamt in Könnern, Staßfurter Schüler lernen Straßenkunst richtig, ein besonderer Abend zum Kriegsende heute vor 80 Jahren im Cinema Barby: Im Ticker von Donnerstag, 8. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 7. Mai 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 8. Mai.

Das ist neu am Donnerstag:

6.57 Uhr: „Na, wie sagt man das denn hier bei uns?“ Wer schon einmal zwischen Dialekt, Umgangssprache und Hochdeutsch ins Grübeln geraten ist, kann nun ganz offiziell mithelfen, die regionale Sprache zu erforschen. Der Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Passau ruft Bürgerinnen und Bürger aus Aschersleben und Umgebung zur Teilnahme an einer Online-Umfrage auf.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts wird untersucht, wie in verschiedenen Regionen Deutschlands gesprochen wird – direkt vor Ort, im Alltag, im typischen Sprachgebrauch.

Die Aschersleber werden auch „Möhrenköppe“ genannt. (Foto: Frank Gehrmann)

Ziel ist es, regionale Besonderheiten der Sprache zu dokumentieren und so ein Stück Heimatkultur für kommende Generationen zu bewahren. Denn wie überall verändert sich auch in Sachsen-Anhalt das gesprochene Deutsch: Wörter verschwinden, neue Ausdrücke entstehen, alte Redewendungen geraten in Vergessenheit.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa 15 Minuten und sei laut Angaben des Forschungsinstituts unkompliziert online möglich. Am Ende werden einige persönliche Angaben abgefragt, die ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet und selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Die Umfrage gibt es hier.

Osterfeuer: Wer soll wann vor Waldbrandgefahr warnen?

6.28 Uhr: Brauchtum versus Sicherheit: Durfte das Ordnungsamt in Könnern vor dem Osterfeuer noch mal auf die Waldbrandgefahr und deshalb geltenden Regeln aufmerksam machen?

Das Osterfeuer in Könnern konnte doch stattfinden. (Foto: Katharina Thormann)

Einige Stadträte in Könnern haben jetzt ihr Unverständnis für ein Schreiben vor dem Feuer bekundet. Der Bürgermeister verteidigt den Brief. Was hinter der flammenden Diskussion über das Osterfeuer steckt, erklären wir Ihnen hier.

Straßenkunst aus der Schule in Staßfurt

6.14 Uhr: Staßfurter Schüler erlernen die Gesetze der Straßenkunst:

Die drei Abschlussklassen der Ganztagssekundarschule Am Tierpark haben das Graffito erforscht – in Theorie und Praxis.

Maxi und Tom (16 und 15, von links) haben die Höhlenmalerei eines Mammuts analysiert und ihre Erkenntnis auf das dazugehörige Rollposter gemalt. (Foto: Tobias Winkler)

Welche eindrucksvollen Ergebnisse dabei herausgekommen sind, zeigen und erzählen wir Ihnen hier.

80 Jahre Befreiung: Ein Abend im Cinema Barby

5.56 Uhr: Heute vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Erinnerungen, die nicht verloren gehen dürfen: In Barby erzählen über 90-jährige Zeitzeugen im Cinema am Sonnabend vom Kriegsende 1945 – von tragischen Kinderschicksalen, geheim gehaltenen Ereignissen und erschütternden persönlichen Geschichten.

Das Plakat zum Themenabend „80 Jahre Tag der Befreiung“ im Barbyer Kino. Auch Zeitzeugen sollen zu Wort kommen. (Repro: Thomas Linßner)

Eine eindrucksvolle Spurensuche, bevor die letzten Stimmen für immer verstummen. Auch bislang unbekannte Geschehnisse kommen ans Licht, wie der Absturz eines Flugzeugs nahe dem Colphus.