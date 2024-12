Für das ganze Salzland gibt es jetzt auch etwas auf die Ohren: Salz Land Köpfe, der Podcast für das ganze Salzland.

Frank Klemmer ist dafür unterwegs in der Region rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck. Vom Vorharz bis nach Ostelbien, von der Egelner Mulde bis nach Könnern. Zu Menschen von hier, die über sich und über hier mehr als nur eine Geschichte zu erzählen haben.

"Ich gehe hin zu den Leuten, mit denen ich spreche. Ich treffe sie an Orten, die ihnen etwas bedeuten. Über die sie etwas zu erzählen haben. Genauso wie ihre eigenen Geschichten", erklärt der Leiter des Regiodesks Salzland von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme zu dem neuen Projekt.

Heraus kommt dabei "Salz Land Köpfe", der neue Podcast für den ganzen Salzlandkreis.

Folge 1: Im Kriminalpanoptikum in Aschersleben

Zum Auftakt des Podcasts "Salz Land Köpfe" macht sich Frank Klemmer auf den Weg nach Aschersleben.

"Salz Land Köpfe": Frank Klemmer im Kriminalpanoptikum Aschersleben (Video: Frank Klemmer/Christian Kadlubietz)

An einen sehr speziellen Ort, ein sehr spezielles Museum, das mit dem Beruf zu tun hat, den der Mann, den wir treffen, früher ausgeübt hat und über den er heute – im Ruhestand – ausführlich erzählt, nicht nur in diesem Podcast. Frank Klemmer trifft den Ex-Kriminalisten Rolf Strehler.

Folge 2: Im Imuset in Schönebeck

In der zweiten Folge des Podcasts "Salz Land Köpfe" ist Frank Klemmer unterwegs in Schönebeck: in einem Museum, das Industrie und Kunst verbindet, spricht er mit einer Frau, für die dieser Ort und seine Umgebung noch mehr ist.

Video: In der zweiten Folge des Podcasts „Salz Land Köpfe“ erzählt Patricia Dietrich nicht nur über ihre Detektiv-Romane. Sie erklärt auch, was sie mit dem Gelände des Imuset verbindet. (Beitrag: Frank Klemmer)

Nämlich ein Ort, an dem sie ihren Beruf gelernt hat und mit dem sie ganz viele Erinnerungen verbindet. Erzählen kann sie die so gut, weil sie nach ihrem Ruhestand einen zweiten Karriereweg eingeschlagen hat. Frank Klemmer trifft die Buchautorin Patricia Dietrich.

Seit Montag, 2. Dezember 2024, ist der "Salz Land Köpfe" alle zwei Wochen montags hier und außerdem überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.