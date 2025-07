Podcast Salz Land Köpfe Wieso Mark Styra aus Baalberge auch mit Führerschein weiter Bahn fährt

Mark Styra kommt aus Baalberge, lebt in Baalberge und würde dort gerne auch bleiben. In der neuen Folge des Podcasts spricht der 17-Jährige darüber, was seine Generation bewegt, aber auch darüber, was sie polarisiert.