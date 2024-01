Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stand ich heute im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus meiner Stadt und der Umgebung? Schon jetzt liefert die MZ diese in Aschersleben ihren Lesern nicht nur jeden Morgen per Zeitung in den Briefkasten oder per E-Paper auf den Computer, das Tablet oder das Handy. Im Internet sind die wichtigsten Nachrichten des Tages unter mz.de/aschersleben zudem immer aktuell zu finden und nachzulesen.

Jetzt gibt es ein neues, kostenfreies Angebot, das Sie noch aktueller auf dem Laufenden halten soll und einmal mehr im Salzlandkreis auch über den Tellerrand hinausblickt. „SLK live“ heißt der neue Newsblog, der ab heute auch unter mz.de/aschersleben zu finden ist: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus den Lokalredaktionen der MZ und der Volksstimme im Salzlandkreis zusammenführt.

Alles auf einen Wisch

Und das alles auf einen Wisch: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, liest mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus Aschersleben und dem ganzen Salzlandkreis. Denn von Plötzky im Norden bis Zickeritz im Süden, von Gatersleben im Westen bis Lödderitz im Osten: Da ist überall der Salzlandkreis. Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Alles, was da passiert, sollen die Leser nun online im Blog jederzeit live finden.

Ergänzung zum Newsletter

„SLK Live“ tritt damit an die Seite des Newsletters für das ganze Salzland: Schon seit dem vergangenen Sommer erhalten Abonnenten dieses Newsletters frühmorgens kostenlos die wichtigsten Schlagzeilen des Tages aus den vier Lokalredaktionen – aus Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck. „Das große Interesse, auf das der Newsletter bei den Nutzern stößt, hat uns gezeigt, dass es auch über die engen Zeitungsgrenzen hinaus ein Interesse an Nachrichten aus dem ganzen Salzland gibt“, sagt Regiodesk-Leiter Frank Klemmer. Der Blog, der ebenfalls kostenlos abrufbar ist, solle dieses Angebot ergänzen.

Zu finden ist der Blog „SLK live“ ab heute im Internet unter mz.de/aschersleben. Anmelden für den SLK-Newsletter kann man sich unter mz.de/slk-newsletter. So ist es künftig noch einfacher, den ganzen Tag über die Nachrichten aus der Region gebündelt im Blick zu behalten.