Dort, wo der Ascherslebener Reiseunternehmer Mike Schubert ein neues Terminal an der Güstener Straße bauen wollte, gibt es bisher nur eine große Parkfläche. Das hat gleich mehrere Gründe.

Wo schon ein großes Terminal Reisende empfangen sollte, befindet sich bisher nur ein weitläufiger Parkplatz.

Aschersleben/MZ - Es ist drei Jahre her, dass die MZ unter der Schlagzeile „Ascherslebener Reiseunternehmer baut neues Terminal an Güstener Straße“ über die Pläne des Touristikunternehmers Mike Schubert berichtete. Damals liefen die Abrissarbeiten an der Güstener Straße auf vollen Touren. Die jahrzehntelang ungenutzten Ställe der ehemaligen LPG „Florian Geyer“ sind längst weg, auf der leeren Fläche ist ein gigantischer Parkplatz entstanden. Es lässt sich behaupten, dass mit dem Abriss der maroden Gebäude und der Beräumung der chaotischen, 18.000 Quadratmeter großen Fläche ein städtebaulicher Missstand beseitigt ist. Doch was ist aus den Plänen des Reiseunternehmers geworden?