Bei einem Unfall in der Stadt Südliches Anhalt am Dienstagabend sind ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Eine junge Autofahrerin habe die Vorfahrt missachtet, informiert die Polizei.

Radegast/MZ/DHO. - Bei einem Unfall in Radegast am Dienstagabend sind zwei Menschen verletzt worden und etwa 25.000 Euro Sachschaden entstanden. Das teilte die Polizei in Köthen am Mittwochnachmittag mit.

Laut den Beamten ereignete sich der Zusammenstoß gegen 20 Uhr auf der Kreuzung Dessauer Straße-Köthener Straße - Rathenau-Straße - Bahnhofstraße. Der 63-jährige Fahrer eines Lkws der Marke Scania befuhr die Kreuzung aus Richtung Dessauer Straße kommend, als die eine 18-Jährige in einem Skoda die Vorfahrt missachtet habe, heißt es. Die junge Frau sei ungebremst auf die Kreuzung gefahren und dabei in ihrem Auto mit dem Laster kollidiert.

Die beiden Insassen des Autos wurden hierbei leicht verletzt und ins Städtische Klinikum Dessau gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die Kreuzung zeitweise komplett gesperrt.