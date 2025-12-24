Seit 2005 sind auf dem halleschen Weihnachtsmarkt Finnen aus Halles Partnerstadt Oulu zu Gast. Das Team um Pekka Paaso baut jedes Jahr das finnische Dorf vor dem Roten Turm auf und wieder ab. Alle packen mit an, damit die finnischen Freunde pünktlich zum Heiligabend zu Hause sind.

Hyvää joulua - Frohe Weihnachten auf finnisch - was in Oulu zum Fest auf den Tisch kommt

Starkes Team: Julia Karkama (v.l.), Pekka Paaso und Jouko Ervasti bauen jedes Jahr das finnische Dorf Arctic Village auf Halles Weihnachtsmarkt auf - und kurz vor Heiligabend wieder ab.

Halle (Saale)/MZ. - Jeder Weihnachtsmarktbesucher kennt das Zelt: Seit über 20 Jahren gehört das Arctic Village zur Adventszeit in Halle dazu. Die Freunde aus Halles finnischer Partnerstadt Oulu bereichern mit Köstlichkeiten aus dem Hohen Norden das kulinarische Angebot auf dem halleschen Weihnachtsmarkt. Und nicht nur das. Das Team um Pekka Paaso ist immer auch für einen Plausch am Glögi- oder Flammlachsstand zu haben. Sogar eine finnische Sprachschule gab es schon. Nun ist Weihnachten da - und die Finnen sind auf der Heimreise.